Наингголан: Никогда бы не играл за «Ювентус»

Полузащитник, находящийся в аренде в, отметил, что никогда не согласился бы на переход в

«Я никого не ненавижу, но никогда не играл бы за них, потому что я не чувствовал бы завоеванный скудетто своим, играя лишь пять матчей в год.

Вот почему я говорю, что предпочитаю выиграть чемпионат с "Ромой", а не в Турине. Для Ювентуса» нормально выиграть десять титулов. Всегда говорил, что скажу им нет«, — написал Наингголан в своем Instagram.

В этом сезоне Наингголан провел за "Кальяри" 24 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. 0