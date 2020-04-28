Наингголан: Никогда бы не играл за «Ювентус»

Раджа Наингголан
globallookpress.com
«Я никого не ненавижу, но никогда не играл бы за них, потому что я не чувствовал бы завоеванный скудетто своим, играя лишь пять матчей в год.
Вот почему я говорю, что предпочитаю выиграть чемпионат с "Ромой", а не в Турине. Для Ювентуса» нормально выиграть десять титулов. Всегда говорил, что скажу им нет«, — написал Наингголан в своем Instagram.
В этом сезоне Наингголан провел за "Кальяри" 24 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал пять голевых передач. 0