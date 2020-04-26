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    Источник: «Локо» не хочет продлевать контракт с Семиным на 2 месяца

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    Московский «Локомотив» не намерен продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным на два месяца.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    Нынешнее соглашение с 72-летним тренером рассчитано до 31 мая. Сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, скорее всего, будет доигран в июне или июле.

    По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, руководство клуба считает, что если «Локо» под руководством Семина завершит сезон на втором месте, убрать тренера будет крайне сложно.

    В шорт-листе генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе три кандидатуры на пост нового главного тренера.

    Основным претендентом является серб Марко Николич. Однако окончательное решение о стратегии развития клуба еще не одобрено РЖД и главой компании Олегом Белозеровым.

    Обсуждение темы запланировано на 4 мая. 0

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