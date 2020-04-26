Источник: «Локо» не хочет продлевать контракт с Семиным на 2 месяца

Московскийне намерен продлевать контракт с главным тренеромна два месяца.

Нынешнее соглашение с 72-летним тренером рассчитано до 31 мая. Сезон РПЛ, прерванный из-за пандемии коронавируса, скорее всего, будет доигран в июне или июле.

По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, руководство клуба считает, что если «Локо» под руководством Семина завершит сезон на втором месте, убрать тренера будет крайне сложно.

В шорт-листе генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе три кандидатуры на пост нового главного тренера.

Основным претендентом является серб Марко Николич. Однако окончательное решение о стратегии развития клуба еще не одобрено РЖД и главой компании Олегом Белозеровым.

Обсуждение темы запланировано на 4 мая. 0