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    Салихамиджич: Надеюсь, мы сможем продлить контракт с Нойером

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    Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал ситуацию с продлением контракта с голкипером команды Мануэлем Нойером.

    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер

    «Мануэль знает, что мы по-настоящему ценим его. Я играл вместе с Оливером Каном, поэтому прекрасно знаю, как много дает команде вратарь мирового уровня. Нойер — именно такой вратарь. Я надеюсь, что мы сможем продлить контракт с Мануэлем», — приводит слова Салихамиджича Die Welt.

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    • Напомним, «Бавария» и Нойер не могут договориться об условиях контракта. Мюнхенский клуб готов предложить ветерану трехлетнее соглашение, однако Нойер хочет более длительный контракт.

    Действующий контракт 34-летнего немца истекает в 2021 году. 0

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