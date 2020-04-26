Салихамиджич: Надеюсь, мы сможем продлить контракт с Нойером

Спортивный директорпрокомментировал ситуацию с продлением контракта с голкипером команды

«Мануэль знает, что мы по-настоящему ценим его. Я играл вместе с Оливером Каном, поэтому прекрасно знаю, как много дает команде вратарь мирового уровня. Нойер — именно такой вратарь. Я надеюсь, что мы сможем продлить контракт с Мануэлем», — приводит слова Салихамиджича Die Welt.

Напомним, «Бавария» и Нойер не могут договориться об условиях контракта. Мюнхенский клуб готов предложить ветерану трехлетнее соглашение, однако Нойер хочет более длительный контракт.

Действующий контракт 34-летнего немца истекает в 2021 году. 0