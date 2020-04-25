Зиеш: Что за бред? «Аякс» — чемпион для меня

Полузащитник «Аякса»прокомментировал досрочное завершение сезона в чемпионате Голландии.

Королевский футбольный союз решил не присуждать чемпионство победителю, при этом также никто не покинет высший дивизион.

«Аякс» занял первое место, но остался без титула. В следующем сезоне команда примет участие в последнем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Да ладно, что за бред? Мы в любом случае на вершине. Все эти истории про то, что АЗ заслуживает большего, потому что они победили нас дважды...

Сумма забитых и пропущенных не считается сейчас? Херня, конечно. Как ПСВ стал чемпионом в 2007 году? В точку, благодаря одному голу.

Тот факт, что мы не являемся официальными чемпионами... Конечно, я бы предпочел выиграть трофей на поле, но если нужно выбрать чемпионом один клуб, то это "Аякс" для меня», — заявил Зиеш AD. 0