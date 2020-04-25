КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Диего Коста и Антонио Конте«Я начальник, ты — дурак». Семь игроков, выгнанных из своих клубов
  • 09:16
    • Президент Ла Лиги пригрозил клубам санкциями в случае отказа играть
  • 08:48
    • Футболист «Спортинга» заразился коронавирусом
  • 08:35
    • Депай не принял ни одного предложения «Лиона» о новом контракте
  • 08:19
    • Состояние игрока «Монпелье», попавшего в реанимацию, улучшилось
  • 20:10
    • В Голландии объявили о досрочном завершении сезона
    Все новости спорта

    «Уфа» в мае обновит газон на стадионе «Нефтяник»

    Футбол Уфа РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    ФК «Уфа» на своей странице в Twitter объявил о планах обновить газон на стадионе «Нефтяник».

    Стадион «Нефтяник»
    Стадион «Нефтяник»

    Новый газон уже везут в столицу Башкортостана из Италии.

    Соответствующие работы должны начаться в середине мая.

    «Газон искусственный. Мы еще в том году запланировали поменять "ковер" и продолжаем эту историю. Завтра он проходит границу и через две недели должен быть в Уфе.

    У нас не было идеи стелить натуральный газон: мы просто не имеем для этого условий. У нас же на нем все тренируются — и взрослые, и дети. Поэтому стелим газон того же типа, что и лежит сейчас, но более новый», — цитирует гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова РИА Новости. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Я начальник, ты — дурак». Семь игроков, выгнанных из своих клубов
  • Вчера в 20:42
    •
  • Прогноз
  • «Городея» — БАТЭ
  • 2.09
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли БАТЭ победу из Городеи?
  • «Городея» — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • «Динамо» Брест — «Шахтер»: забьют ли гости?
  • «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки
  • 1.54
    •
  • Выиграет ли действующий чемпион у «Куктоша»?
  • «Истиклол» — «Куктош». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Марсело Бьелса Игры Руководство по Football Manager. Лучшие схемы и тактики, которые стоит попробоватьИнформация о том, как использовать схемы и тактики, чтобы добиться лучших результатов в популярной игре 23/04/2020 в 15:500
  • 10:20
    • «Уфа» в мае обновит газон на стадионе «Нефтяник»
  • 09:02
    • Семак назвал самых ярких игроков РПЛ в нынешнем сезоне
  • 08:06
    • Обляков призвал доиграть сезон в России
    Симоне Индзаги Футбол «Лацио» получил уникальный шанс на чемпионствоСмогут ли римляне завоевать скудетто? 23/04/2020 в 06:120
  • Экспресс дня

  • «Слуцк» подтвердит статус лидера
  • 4.79
    •
  • 01:56
    • Булыкин: В Голландии будут обращения в суд, иски, матчи ведь не доиграны
  • 01:37
    • Малиньяджи: Уайт знает, насколько глупы фанаты UFC
  • 01:22
    • Президент «Лацио»: Выступающие против возобновления сезона не знают, о чем говорят
    Лионель Месси и Филиппе Коутиньо Футбол Пан или пропал. Насколько удачны трансферы «Барселоны»?Изучаем все трансферы каталонцев после трансферного бана — удачные и не очень 23/04/2020 в 02:310
  • 20:50
    • Минское «Динамо» обыграло на выезде «Смолевичи»
  • 20:46
    • Орлов: Смолов любит себя больше футбола, он не профессионал
  • 19:00
    • «Арсенал» готов продать Обамеянга
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.23
  • Прогноз на матч Копетдаг — Ахал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Худжанд — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Файзканд — Истаравшан
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Истиклол — Куктош
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Энергетик — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ашхабад — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Городея — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.53
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Мин Чуань — Тайпауэр
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хан Юэнь — Университет Тайваня
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие