«Уфа» в мае обновит газон на стадионе «Нефтяник»

ФК «Уфа» на своей странице в Twitter объявил о планах обновить газон на стадионе «Нефтяник».

Новый газон уже везут в столицу Башкортостана из Италии.

Соответствующие работы должны начаться в середине мая.

«Газон искусственный. Мы еще в том году запланировали поменять "ковер" и продолжаем эту историю. Завтра он проходит границу и через две недели должен быть в Уфе.

У нас не было идеи стелить натуральный газон: мы просто не имеем для этого условий. У нас же на нем все тренируются — и взрослые, и дети. Поэтому стелим газон того же типа, что и лежит сейчас, но более новый», — цитирует гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова РИА Новости. 0