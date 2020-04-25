Тренер «Зенита»: У нас три равноценных голкипера. Играет тот, кто лучше готов

Тренер вратарей «Зенита»считает, что голкиперы петербуржцевимеют равные шансы на попадание в стартовый состав.

«На сегодняшний день в "Зените" три равноценных вратаря.

Да, у кого-то больше опыта, у кого-то меньше, но важно другое: у нас подобралась великолепная плеяда ребят, с отличной атмосферой во вратарском коллективе. А играет тот, кто лучше готов.

Андрей Лунев лишний раз доказал, что психологически очень устойчив. Спады бывают у всех, ключевой вопрос — какие выводы сделать из своих неудач.

Мы проводили с Андреем очень много времени, объясняли, чем могут быть вызваны его травмы, посоветовали выполнять индивидуальный комплекс упражнений даже перед выходом на тренировку, чтобы подготовить себя к работе: стабилизация, велосипед.

В итоге потихоньку, потихоньку, но смогли минимизировать его травматичность», — сказал Бирюков изданию Bobsoccer. 0