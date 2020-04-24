Йиранек: Крал мог бы заиграть практически в любой топ-лиге

Бывший капитан «Спартака»оценил игру своего соотечественника полузащитника

«Считаю, что Крал отлично влился в состав "Спартака", показывал на поле очень качественный футбол. Большой вопрос, что будет дальше. Это уже нужно спрашивать у руководства клуба. Я бы не стал исключать, что Крал может уйти. Посмотрим. Для меня Крал — универсальный футболист.

Он начинал карьеру вообще в центре обороны. Потом переместился в полузащиту: сначала в опорную зону, затем чуть выше. Алекс может сыграть практически на любой позиции в середине поля. Я не вижу в этом проблем.

Наоборот, универсальность — это его козырь. Крал мог бы заиграть практически в любой топ-лиге. Я бы не стал выделять какой-то один чемпионат. Крал — универсальный игрок и может подстраиваться под разные стили игры», — цитируют Йиранека «Известия». 0