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    Йиранек: Крал мог бы заиграть практически в любой топ-лиге

    Футбол Футбол России Спартак Трансферы
    Бывший капитан «Спартака» Мартин Йиранек оценил игру своего соотечественника полузащитника Алекса Крала.

    Алекс Крал
    Алекс Крал

    «Считаю, что Крал отлично влился в состав "Спартака", показывал на поле очень качественный футбол. Большой вопрос, что будет дальше. Это уже нужно спрашивать у руководства клуба. Я бы не стал исключать, что Крал может уйти. Посмотрим. Для меня Крал — универсальный футболист.

    Он начинал карьеру вообще в центре обороны. Потом переместился в полузащиту: сначала в опорную зону, затем чуть выше. Алекс может сыграть практически на любой позиции в середине поля. Я не вижу в этом проблем.

    Наоборот, универсальность — это его козырь. Крал мог бы заиграть практически в любой топ-лиге. Я бы не стал выделять какой-то один чемпионат. Крал — универсальный игрок и может подстраиваться под разные стили игры», — цитируют Йиранека «Известия». 0

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