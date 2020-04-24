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    «Утрехт» лишили Лиги Европы. Клуб подаст в суд на футбольный союз Нидерландов

    Футбол
    «Утрехт» подаст в суд на Королевский футбольный союз Нидерландов за досрочное завершение сезона, вследствие чего клуб остался без Лиги Европы, сообщает VTBL.

    «Утрехт»
    «Утрехт»

    До карантина команда была в трех пунктах от «Виллема II», который в итоге оказался в еврокубках. При этом «красно-белые» имели на одну игру меньше, чем соперник, а также они оказались в финале Кубка Нидерландов. Таким образом, пострадавшая сторона имела большие шансы на попадание в еврокубки в следующем сезоне.

    В клубе хотят оспорить это решение. В Футбольном союзе считают, что данное решение соответствует принципам УЕФА.

    Кроме «Утрехта» пострадал «Аякс», который занимал первое место, но не получил титул чемпиона. 0

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