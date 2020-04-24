«Утрехт» лишили Лиги Европы. Клуб подаст в суд на футбольный союз Нидерландов

подаст в суд на Королевский футбольный союз Нидерландов за досрочное завершение сезона, вследствие чего клуб остался без Лиги Европы, сообщает VTBL.

До карантина команда была в трех пунктах от «Виллема II», который в итоге оказался в еврокубках. При этом «красно-белые» имели на одну игру меньше, чем соперник, а также они оказались в финале Кубка Нидерландов. Таким образом, пострадавшая сторона имела большие шансы на попадание в еврокубки в следующем сезоне.

В клубе хотят оспорить это решение. В Футбольном союзе считают, что данное решение соответствует принципам УЕФА.

Кроме «Утрехта» пострадал «Аякс», который занимал первое место, но не получил титул чемпиона. 0