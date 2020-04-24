Завершение Серии А отложили на 2 августа

Федерация футбола Италии перенесла дату завершения Серии А с 30 июня на 2 августа, сообщается на сайте организации.

«Мир футбола неустанно и ответственно работает над поиском конкретных и жизнеспособных решений кризиса, вызванного Covid-19, включая решения, которые необходимы для защиты соревнований следующего сезона», — заявил глава FIGC Габриэле Гравина.

Во вторник, 21 апреля, все клубы Серии А проголосовали за возобновление чемпионата, который был прерван 9 марта. Теперь ожидается решение итальянского правительства.

Италия сильнее всех пострадала от пандемии коронавируса в Европе, но уже наблюдается устойчивая тенденция к снижению смертности и инфицированных. 0