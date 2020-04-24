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    Азмун: Рецепт для «Зенита» — возвратить Кокорина и продать Азмуна

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    Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию об интересе «Наполи» к форварду Сердару Азмуну.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    «Если "Наполи" предложит 35 миллионов евро за Азмуна, надо продавать. Нужно возвращать Кокорина из "Сочи" и продавать Азмуна — вот мой рецепт для "Зенита".

    "Наполи" — классная команда, уровень Азмуна ей соответствует. Кокорин точно не слабее Азмуна.

    Дзюбе уже поздно уезжать. Он взрослый и точно будет еще востребован в России. Так как Евро перенесли на год, то у него еще на год мотивации точно останется.

    Ему надо было уезжать после ЧМ-2018, сейчас, на мой взгляд, смысла уже нет», — сказал Аршавин в программе «Все на футбол» на телеканале «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что «Наполи» готов предложить 25-летнему Азмуну пятилетний контракт, а «Зенит» намерен выручить за его переход не менее 50 миллионов евро. 0

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