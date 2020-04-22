«Анжи» возглавил рейтинг FourFourTwo

Портал FourFourTwo назвал 10 самых страшных периодов для клубов в истории мирового футбола. Эксперты вспомнили, когда команды или игроки проводили ужасное лето.

Своеобразную номинацию выиграл «Анжи». Махачкалинский клуб получил первое место в рейтинге за лето в сезоне 13/14. Тогда команда резко изменила курс развития и начала продавать звезд.

Тогда команду покинули Самуэль Это'О, Виллиан, Александр Кокорин, Олег Шатов, Лассана Диарра, Кристофер Самба и другие.

На втором месте футбольный специалист Рене Меленстен. Бывший помощник Алекса Фергюсона проработал главным тренером в «Анжи» лишь 18 дней.

На третьем месте бразилец Моасир Барбоза. После поражения своей сборной от уругвайцев в финале чемпионат мира-1950 его назвали главным виновником неудачи и отлучен от игр за национальную команду. 0