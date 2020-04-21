Назван топ-20 самых техничных футболистов за всю историю

Диего Марадона
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В ней не оказалось современных звезд — нападающих Криштиану Роналду и Неймара. Действующий форвард «Барселоны» Лионель Месси оказался только на пятом месте.
Топ-20 самых техничных футболистов в истории по версии GiveMeSport:
1. Диего Марадона
2. Роналдиньо
3. Йохан Кройфф
4. Зинедин Зидан
5. Лионель Месси
6. Джордж Бест
7. Тьерри Анри
8. Андрес Иньеста
9. Андреа Пирло
10. Хави
11. Пол Скоулз
12. Неймар
13. Криштиану Роналду
14. Пеле
15. Альфредо Ди Стефано
16. Роналдо
17. Ференц Пушкаш
18. Хуан Роман Рикельме
19. Роберто Баджо
20. Арьен Роббен. 0