Чемпионат Швеции стартует в июне со зрителями

Матчи чемпионата Швеции по футболу планируется начать 14 июня.

Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Швеции.

Данная дата была озвучена в ходе общего собрания представителей клубов по видеосвязи. Все клубы выразили согласие с датой.

На данный момент ведется работа по составлению календаря.

Отмечается, что основная цель — проведение матчей со зрителями, однако руководство лиги продолжит следить за ситуацией с коронавирусом.

Чемпионат Швеции должен был стартовать в марте, однако был отложен из-за пандемии коронавируса. 0