Чемпионат Швеции стартует в июне со зрителями

Чемпионат Швеции
twitter.com/allsvenskanse
Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Швеции.
Данная дата была озвучена в ходе общего собрания представителей клубов по видеосвязи. Все клубы выразили согласие с датой.
На данный момент ведется работа по составлению календаря.
Отмечается, что основная цель — проведение матчей со зрителями, однако руководство лиги продолжит следить за ситуацией с коронавирусом.
Чемпионат Швеции должен был стартовать в марте, однако был отложен из-за пандемии коронавируса. 0