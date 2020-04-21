Джикия предложил с нового сезона вернуться на систему «осень-весна»

Защитник «Спартака»выразил мнение, что сезон в России следует доиграть до конца нынешнего года, а затем вернуться к системе «весна-осень».

«Я могу свой вариант предложить. Но не знаю, может, он не устроит вас. Переждать этот момент, спокойно доиграть чемпионат до декабря.

А со следующего года начать сезон, как было раньше по системе "весна-осень". И летом футбола больше будет, плюс не придется зимой играть.

Сезон будет начинаться в марте, а заканчиваться в декабре, как это было раньше. Почему бы и нет?» — сказал Джикия в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, сезон-2019/20 в России был остановлен 17 марта. 0