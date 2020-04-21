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    Каррагер рассказал о покере Аршавина в матче «Ливерпуль» — «Арсенал»

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    Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал об игре российского форварда Андрея Аршавина, который, будучи игроком «Арсенала», забил четыре гола в ворота его команды.

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «Я помню тот матч хорошо. Та ничья была большим ударом для наших надежд на титул. Эта игра стала классикой АПЛ, но я не могу вспоминать о ней нежно и с радостью.

    В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре обороне, поэтому нужно было что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным! В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче!

    Но четыре гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Его второй гол, который он забил из-за пределов штрафной, был великолепным.

    Бенитес в раздевалке был очень рассержен тем, что Аршавин забил четвертый гол из зоны, в которой играли я и Арбелоа. Ведь у нас было время сделать счет 4:3 в нашу пользу и выиграть, а в итоге мы довольствовались ничьей — 4:4. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами», — приводит слова Каррагера «Чемпионат». 0

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