Каррагер рассказал о покере Аршавина в матче «Ливерпуль» — «Арсенал»

Бывший футболист «Ливерпуля»рассказал об игре российского форварда, который, будучи игроком «Арсенала», забил четыре гола в ворота его команды.

«Я помню тот матч хорошо. Та ничья была большим ударом для наших надежд на титул. Эта игра стала классикой АПЛ, но я не могу вспоминать о ней нежно и с радостью.

В том сезоне мы были одной из сильнейших команд в Европе по игре обороне, поэтому нужно было что-то особенное, чтобы сломить нас. Аршавин был особенным! В том матче он играл на левом фланге атаки, ему противостоял Арбелоа, которого я всегда виню в наших пропущенных голах в том матче!

Но четыре гола Андрея сказали больше о его высоком классе, а не о наших недостатках. Его второй гол, который он забил из-за пределов штрафной, был великолепным.

Бенитес в раздевалке был очень рассержен тем, что Аршавин забил четвертый гол из зоны, в которой играли я и Арбелоа. Ведь у нас было время сделать счет 4:3 в нашу пользу и выиграть, а в итоге мы довольствовались ничьей — 4:4. В раздевалке все понимали, что этот матч сильно понизил наши шансы на то, чтобы стать чемпионами», — приводит слова Каррагера «Чемпионат». 0