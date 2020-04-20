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    Дембеле интересен «МЮ» и «Арсеналу»

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    Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в Англии, сообщает Diario Sport.

    Усман Дембеле
    Усман Дембеле

    По информации издания, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» интересуются 22-летним французом, хотя руководство обеих команд смущают его частые травмы, который могут быть вызваны методиками, которые используют в «Барсе».

    «Барселона», в свою очередь, готова рассмотреть предложения о трансфере француза. Есть вариант, при котором Дембеле может отправиться в аренду.

    По информации источника, Дембеле связывался с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьялем, с которым он выступает в сборной Франции, чтобы узнать о жизни в Манчестере и о его впечатлениях от игры за «МЮ».

    Свой последний матч за каталонский клуб Дембеле провел 27 ноября. В этом сезоне он вышел на поле 5 раз в Ла Лиге и забил один гол. 0

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