Плетикоса строил бы в «Спартаке» команду вокруг Карреры

Бывший голкипер «Спартака»поделился мнением о состоянии клуба.

«К сожалению, не смотрю матчи, потому что в Хорватии последние два года не показывают РПЛ. Я пробовал узнать почему, но мне сказали, что права очень дорогие.

Приходится смотреть через интернет, но это тяжело. Читаю в СМИ, что происходит, слежу через Instagram.

Плохо, что после первого за 16 лет чемпионства "Спартак" не стал сильнее — ни игроки, ни менеджеры, ни администрация.

Жаль, что произошла ситуация с Массимо Каррерой. До сих пор думаю, что он заслужил остаться, вокруг него надо было строить более сильную команду.

Надеюсь, все исправится, и мы снова увидим тот "Спартак", каким он должен быть. Но сейчас "красно-белые" могут один матч провести хорошо, а второй провалить, потому что психология потеряна.

Менталитет формируется, когда постоянно побеждаешь то в кубке, то в чемпионате. Тогда будут приходить игроки, которые не станут расслабляться на тренировках и уж тем более в матчах», — приводит слова Плетикосы RT. 0