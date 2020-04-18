Тедеско горд быть тренером «Спартака»

Главный тренер «Спартака»поздравил клуб с 98-летием.

«Привет, красно-белые! Я очень надеюсь, что ваши близкие здоровы и у вас все хорошо.

"Спартак" — это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлеты, и падения, но этот клуб ничто не остановит! Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения.

Я горд быть вашим тренером и надеюсь, что мы скоро увидимся!» — приводит слова Тедеско пресс-служба клуба.

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