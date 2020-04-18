Тедеско горд быть тренером «Спартака»

Доменико Тедеско
globallookpress.com
«Привет, красно-белые! Я очень надеюсь, что ваши близкие здоровы и у вас все хорошо.
"Спартак" — это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлеты, и падения, но этот клуб ничто не остановит! Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения.
Я горд быть вашим тренером и надеюсь, что мы скоро увидимся!» — приводит слова Тедеско пресс-служба клуба.
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🤩 Доменико Тедеско поздравил «Спартак» с днем рождения! ⠀ «Спартак» — это большой клуб с богатой историей. У нас были и взлеты, и падения, но этот клуб ничто не остановит! Сейчас мы отмечаем 98-й день рождения. Я горд быть вашим тренером и надеюсь, мы скоро увидимся!« ⠀ #НароднаяКоманда