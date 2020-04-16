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    Финал Лиги чемпионов может пройти 29 августа, Лиги Европы — 26-го

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    Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил провести решающие матчи в еврокубках этим летом, сообщает The Telegraph.

    Лига чемпионов
    Лига чемпионов

    Согласно источнику, в организации хотят провести финал Лиги чемпионов 29 августа, а финал Лиги Европы — тремя днями ранее.

    Четвертьфиналы турниров пройдут в конце июля, а оставшиеся матчи — в начале августа.

    УЕФА не возражает против того, чтобы провести матчи еврокубков одновременно с играми в чемпионатах, но многие клубы настаивают на том, чтобы доиграть чемпионаты, а затем переключиться на еврокубки.

    Завершение еврокубков в конце августа позволит доиграть национальные первенства, а также дает определенную гарантию того, что к этому моменту европейские страны отменят ограничения, и команды смогут беспрепятственно перемещаться по Европе.

    Добавим, что финал Лиги Европы должен пройти в Гданьске, а финал Лиги чемпионов — в Стамбуле.

    Ранее появилась информация, что Лига чемпионов может завершиться в формате мини-турнира. 0

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