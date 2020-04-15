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    Завершение сезона Бундеслиги находится под вопросом

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    Правительство Германии собирается продлить запрет на проведение массовых мероприятий до 31 августа из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Bild.

    Бундеслига может завершиться досрочно
    Бундеслига может завершиться досрочно

    Пока неизвестно, как эта мера отразится на футбольном сезоне в стране. 23 апреля представители клубов первой и второй Бундеслиг планируют провести совещание в формате видеоконференции.

    Ранее сообщалось, что футбольные соревнования могут возобновить во второй половине мая, но проводить матчи собирались без зрителей, привлекая не более 240 человек с учетом футболистов, тренеров, обслуживающего персонала, работников телевидения и журналистов.

    Если сезон в Германии будет завершен досрочно, клубы первой Бундеслиги потеряют более 700 миллионов евро, а девять из 18 команд второго дивизиона могут обанкротиться. 0

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