Завершение сезона Бундеслиги находится под вопросом

Правительство Германии собирается продлить запрет на проведение массовых мероприятий до 31 августа из-за пандемии коронавируса, сообщает издание Bild.

Пока неизвестно, как эта мера отразится на футбольном сезоне в стране. 23 апреля представители клубов первой и второй Бундеслиг планируют провести совещание в формате видеоконференции.

Ранее сообщалось, что футбольные соревнования могут возобновить во второй половине мая, но проводить матчи собирались без зрителей, привлекая не более 240 человек с учетом футболистов, тренеров, обслуживающего персонала, работников телевидения и журналистов.

Если сезон в Германии будет завершен досрочно, клубы первой Бундеслиги потеряют более 700 миллионов евро, а девять из 18 команд второго дивизиона могут обанкротиться. 0