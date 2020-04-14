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    Быстров: Какое может быть сочувствие к футболистам из-за снижения зарплат?

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    Бывший футболист сборной России, «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал ситуацию со снижением зарплат футболистов на время вынужденной паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

    Владимир Быстров
    Владимир Быстров

    Ранее не обижать игроков призвал главный тренер «Локомотива» Юрий Семен.

    «Сочувствие футболистам из-за снижения зарплаты?! Какое тут может быть сочувствие, когда в стране ситуация вышла из-под контроля.

    Это нормальная ситуация — сбавить зарплаты. Футболисты не получают ту нагрузку, которую получали бы в тренировочном процессе, значит, денег должны получать меньше.

    В каждой команде свои обсуждения по этому вопросу, мы не узнаем, кто там был за снижение или против», — цитирует Быстрова сайт телеканала «Матч ТВ».

    Чемпионат России был приостановлен 17 марта. РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.

    О снижении зарплат игроков договорились в ЦСКА, «Зените», «Спартаке», «Сочи», «Крыльях Советов» и других клубах РПЛ. 0

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