Быстров: Какое может быть сочувствие к футболистам из-за снижения зарплат?

Бывший футболист сборной России, «Зенита» и «Спартака»прокомментировал ситуацию со снижением зарплат футболистов на время вынужденной паузы в соревнованиях из-за пандемии коронавируса.

Ранее не обижать игроков призвал главный тренер «Локомотива» Юрий Семен.

«Сочувствие футболистам из-за снижения зарплаты?! Какое тут может быть сочувствие, когда в стране ситуация вышла из-под контроля.

Это нормальная ситуация — сбавить зарплаты. Футболисты не получают ту нагрузку, которую получали бы в тренировочном процессе, значит, денег должны получать меньше.

В каждой команде свои обсуждения по этому вопросу, мы не узнаем, кто там был за снижение или против», — цитирует Быстрова сайт телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат России был приостановлен 17 марта. РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.

О снижении зарплат игроков договорились в ЦСКА, «Зените», «Спартаке», «Сочи», «Крыльях Советов» и других клубах РПЛ. 0