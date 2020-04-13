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    Филипп: Хохлов грубо вел себя с игроками

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    Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп поделился впечатлениями от работы с бывшим главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

    Максимилиан Филипп
    Максимилиан Филипп

    «Летом я увидел, что нужен ему, и сказал: "Хорошо, я приеду". Но как тренер порой общался с игроками — я такого в жизни не видел. Например, разговоры после матчей. Он вел себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой», — сказал Филипп в интервью сайту Sport24.

    «Матч с "Сочи". И мы, и они играли так себе, но "Сочи" забил прекрасный гол. В перерыве Хохлов меня заменил. Не понял, почему, но это ладно. На следующий день сказал мне: "Если тебе неинтересно играть за нас — можешь идти". И совсем потерял мое уважение. С Хохловым и его штабом у меня вообще не было понимания», — добавил легионер.

    Напомним, Хохлов покинул пост главного тренера «Динамо» в октябре прошлого года. 0

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