Филипп: Хохлов грубо вел себя с игроками

Нападающийподелился впечатлениями от работы с бывшим главным тренером команды

«Летом я увидел, что нужен ему, и сказал: "Хорошо, я приеду". Но как тренер порой общался с игроками — я такого в жизни не видел. Например, разговоры после матчей. Он вел себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой», — сказал Филипп в интервью сайту Sport24.

«Матч с "Сочи". И мы, и они играли так себе, но "Сочи" забил прекрасный гол. В перерыве Хохлов меня заменил. Не понял, почему, но это ладно. На следующий день сказал мне: "Если тебе неинтересно играть за нас — можешь идти". И совсем потерял мое уважение. С Хохловым и его штабом у меня вообще не было понимания», — добавил легионер.

Напомним, Хохлов покинул пост главного тренера «Динамо» в октябре прошлого года. 0