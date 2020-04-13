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    Бердыев хочет возобновить тренерскую деятельность — СМИ

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    Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев намерен вернуться к тренерской работе.

    Курбан Бердыев
    Курбан Бердыев

    Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники из окружения Бердыева.

    По данным издания, Бердыев последние полгода проводил встречи в Москве и Санкт-Петербурге на тему возможной работы и состава своего штаба.

    «Специалисту не хватает влиятельной поддержки в футбольных кругах. Ее он лишился после ухода из казанского клуба. Многое в российском футболе определяют связи, договоренности и влияние группы менеджеров, агентов и функционеров. Без их поддержки найти работу в РПЛ — большая проблема», — отмечает источник.

    Также сообщается, что тренеру придется возобновлять карьеру с обновленным штабом. Бердыев готов взять в команду молодых специалистов и уже наработал некоторые контакты.

    Напомним, Бердыев покинул «Рубин» в июне 2019 года. 0

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