Бердыев хочет возобновить тренерскую деятельность — СМИ

Бывший главный тренернамерен вернуться к тренерской работе.

Об этом сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на источники из окружения Бердыева.

По данным издания, Бердыев последние полгода проводил встречи в Москве и Санкт-Петербурге на тему возможной работы и состава своего штаба.

«Специалисту не хватает влиятельной поддержки в футбольных кругах. Ее он лишился после ухода из казанского клуба. Многое в российском футболе определяют связи, договоренности и влияние группы менеджеров, агентов и функционеров. Без их поддержки найти работу в РПЛ — большая проблема», — отмечает источник.

Также сообщается, что тренеру придется возобновлять карьеру с обновленным штабом. Бердыев готов взять в команду молодых специалистов и уже наработал некоторые контакты.

Напомним, Бердыев покинул «Рубин» в июне 2019 года. 0