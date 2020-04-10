«Неман» и «Белшина» сыграли вничью

Счет на 42-й минуте открыл армянский нападающий хозяев Гегам Кадимян. Гости отыгрались на 59-й — отличился Леонид Ковель.
В составе клуба из Гродно вышел российский воспитанник «Зенита» Андрей Васильев. Команду из Бобруйска вывел на поле российский капитан Евгений Скобликов, также в ее составе появился Михаил Башилов.
«Неман» с 5 очками остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Белшина» с первым набранным очком делит последнее и предпоследнее 15-е и 16-е места вместе с ФК «Смолевичи».
16 апреля «Неман» сыграет в гостях с минским «Динамо». 17-го «Белшина» примет «Смолевичи».
Чемпионат Белоруссии Высшая лига 4-й тур
«Неман» — «Белшина» — 1:1 (1:0)
Голы: Кадимян, 42 (1:0). Ковель, 59 (1:1)«Неман»: Дударь, Васильев, Хвалько, Стойкович, Кантария, Забелин, Слабашевич, Якимов (Вегеря, 84), Марушич (Жуковский, 66), Рассадкин, Кадимян«Белшина»: Харитонович, Грек, Одеоибо, Соланович (Кучинский, 90), Ясюкевич, Рочев, Скобликов (Рекиш, 87), Башилов, Глебко, Бордуков, Ковель (Маляров, 81)Предупреждения: Васильев, 13. Стойкович, 28. Вегеря, 90+3. Грек, 90+4