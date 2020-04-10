«Неман» и «Белшина» сыграли вничью

В матче 4-го тура чемпионата Белоруссии гродненскийна своем поле сыграл вничью с бобруйской— 1:1.

Счет на 42-й минуте открыл армянский нападающий хозяев Гегам Кадимян. Гости отыгрались на 59-й — отличился Леонид Ковель.

В составе клуба из Гродно вышел российский воспитанник «Зенита» Андрей Васильев. Команду из Бобруйска вывел на поле российский капитан Евгений Скобликов, также в ее составе появился Михаил Башилов.

«Неман» с 5 очками остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Белшина» с первым набранным очком делит последнее и предпоследнее 15-е и 16-е места вместе с ФК «Смолевичи».

16 апреля «Неман» сыграет в гостях с минским «Динамо». 17-го «Белшина» примет «Смолевичи».