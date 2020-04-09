Хавбек «Баварии» интересен двум клубам АПЛ

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    «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» проявляют интерес к полузащитнику «Баварии» Корентену Толиссо, сообщает Foot Mercato.

    Корентен Толиссо
    Корентен Толиссо

    В последние месяцы 25-летний француз лишился места в основном составе мюнхенского клуба и лишь семь раз выходил в стартовом составе под руководством Ханса-Дитера Флика.

    Руководство английских клубов надеется, что напряженная ситуация Толиссо в «Баварии» упростит возможные переговоры, однако на игрока также претендуют «Ювентус», «Атлетико» и «Наполи».

    Всего в сезоне-2019/20 Толиссо принял участие в 24-х играх «Баварии» во всех турнирах, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт полузащитника с немецким клубом рассчитан до июля 2022 года. 0

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