Хавбек «Баварии» интересен двум клубам АПЛ

проявляют интерес к полузащитнику, сообщает Foot Mercato.

В последние месяцы 25-летний француз лишился места в основном составе мюнхенского клуба и лишь семь раз выходил в стартовом составе под руководством Ханса-Дитера Флика.

Руководство английских клубов надеется, что напряженная ситуация Толиссо в «Баварии» упростит возможные переговоры, однако на игрока также претендуют «Ювентус», «Атлетико» и «Наполи».

Всего в сезоне-2019/20 Толиссо принял участие в 24-х играх «Баварии» во всех турнирах, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт полузащитника с немецким клубом рассчитан до июля 2022 года. 0