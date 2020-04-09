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    Клуб Смолова снизил зарплаты из-за коронавируса

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    «Сельта», за которую на правах аренды выступает нападающий «Локомотива» Федор Смолов, заявила на своем официальном сайте о том, что договорилась с персоналом и футболистами о снижении их зарплат из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса.

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    В заявлении говорится, что будут снижены зарплаты тренерского штаба, медицинского штаба, руководителей клуба и футболистов. Степень уменьшения зарплат не уточняется.

    Смолов перешел в «Сельту» зимой 2020 года на правах аренды до конца сезона-2019/20. 0

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