Клуб Смолова снизил зарплаты из-за коронавируса

, за которую на правах аренды выступает нападающий «Локомотива», заявила на своем официальном сайте о том, что договорилась с персоналом и футболистами о снижении их зарплат из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса.

В заявлении говорится, что будут снижены зарплаты тренерского штаба, медицинского штаба, руководителей клуба и футболистов. Степень уменьшения зарплат не уточняется.

Смолов перешел в «Сельту» зимой 2020 года на правах аренды до конца сезона-2019/20. 0