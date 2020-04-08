Президент «Тюмени» предложил вернуться к системе «весна — осень»

Президент «Тюмени» Александр Попов призвал начать новый сезон сразу после текущего, чтобы в итоге вернуться к системе «весна — осень».

«Новый сезон можно начинать сразу после текущего, когда он завершится. Ничего страшного, не так много игр в нашей лиге, а во второй тем более. Я бы поддержал идею возвращения на систему "весна — осень".

Переходили на "осень — весну" для того, чтобы хорошо выступать в еврокубках, а на практике вышло все наоборот. У клубов стало больше денег, иностранных игроков, а выиграть ничего не могут.

Для нашего климата такой режим — это смешно. Зимой играем, а летом не играем, игрокам платятся деньги, а они по 4-5 месяцев ничего не делают. Если вернуться к старой системе, то российский футбол оживет.

В советское и российское время так играли, побеждали в еврокубках, зрители ходили. А сейчас кто в декабре футбол будет смотреть на стадионе, кому это надо? Тем более в ситуации с коронавирусом может оказаться без зрителей.

Надо воспользоваться ситуацией и вернуться. Думаю, все клубы поддержат, кроме тех, кто рассчитывает что-то выиграть в Европе. Бюджеты клубов тоже зависят от системы, при схеме "весна — осень" проще», — приводит слова Попова «Р-Спорт». 0