Ильин чувствует себя в Грозном очень комфортно

Нападающий «Ахмата»рассказал, с какими традициями столкнулся в Чечне.

«Потихоньку начинаю привлекать к себе внимание в Грозном. Но надо сделать намного больше, чтобы стало как на Урале.

Узнал недавно, что на улице нельзя целовать жену. Меня об этом предупредил массажист команды, который увидел, как я поцеловал жену. Сказал, что такое поведение на людях не приветствуется.

Наверное, как и у любого человека, у меня сформировался стереотип по поводу жизни в Чечне. Перед переходом поговорил по этому поводу с Годзюром, который играл в Грозном. Он сказал, что все, что говорят о Чечне, — неправда. Сейчас понимаю, что он был прав. Очень комфортно себя чувствую в Грозном.

Неадекватное поведение болельщиков? Как всегда СМИ преувеличивают. Наверное, вы прочитали, как один из фанатов в капюшоне и с предметом похожим на нож следил за мной.

Рассказываю, как было на самом деле. Мы с женой шли домой, и я заметил, как какой-то парень идет за нами след в след. Заходим вместе в лифт, едем на этаж. Выходим в коридор, и тут он просит нас сфотографироваться.

Оказалось, что все это время он просто стеснялся подойти, в итоге в последний момент набрался смелости. Всегда ощущал поддержку и любовь болельщиков "Урала". Это приятные хлопоты», — приводит слова Ильина Sportbox. 0