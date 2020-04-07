КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛучшие футбольные сезоны. Топ-клубы в своем лучшем проявлении
  • 15:10
    • РПЛ может провести оставшиеся матчи сезона без зрителей
  • 14:56
    • Кириленко признался в наличии американского гражданства
  • 12:32
    • Мюллер продлил контракт с «Баварией»
  • 09:43
    • Нурмагомедов подерется с победителем боя Фергюсона и Гейтжи
  • 08:56
    • «Сельта» не отпускала Смолова в Россию
    Все новости спорта

    Ильин чувствует себя в Грозном очень комфортно

    Футбол Ахмат РПЛ Футбол России Между тем Светская жизнь Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин рассказал, с какими традициями столкнулся в Чечне.

    Владимир Ильин
    Владимир Ильин

    «Потихоньку начинаю привлекать к себе внимание в Грозном. Но надо сделать намного больше, чтобы стало как на Урале.

    Узнал недавно, что на улице нельзя целовать жену. Меня об этом предупредил массажист команды, который увидел, как я поцеловал жену. Сказал, что такое поведение на людях не приветствуется.

    Наверное, как и у любого человека, у меня сформировался стереотип по поводу жизни в Чечне. Перед переходом поговорил по этому поводу с Годзюром, который играл в Грозном. Он сказал, что все, что говорят о Чечне, — неправда. Сейчас понимаю, что он был прав. Очень комфортно себя чувствую в Грозном.

    Неадекватное поведение болельщиков? Как всегда СМИ преувеличивают. Наверное, вы прочитали, как один из фанатов в капюшоне и с предметом похожим на нож следил за мной.

    Рассказываю, как было на самом деле. Мы с женой шли домой, и я заметил, как какой-то парень идет за нами след в след. Заходим вместе в лифт, едем на этаж. Выходим в коридор, и тут он просит нас сфотографироваться.

    Оказалось, что все это время он просто стеснялся подойти, в итоге в последний момент набрался смелости. Всегда ощущал поддержку и любовь болельщиков "Урала". Это приятные хлопоты», — приводит слова Ильина Sportbox. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 31 марта — 6 апреля
  • Вчера в 20:24
    •
  • Прогноз
  • Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • 1.47
  • 10/04/2020 в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Славия» доставит БАТЭ проблем
  • «Славия» Мозырь — БАТЭ. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Искусство борьбы против животного инстинкта. Удастся ли Хабибу устоять перед Фергюсоном?
  • Нурмагомедов — Фергюсон. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • В Бресте будет «низовой» поединок?
  • «Динамо» Брест — «Шахтер» Солигорск. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Зинедин Зидан Футбол Зидан и Макманаман расстроили «Камп Ноу». Первое Эль-Класико в истории ЛЧ сезона 2001/2002Вспомним о первом полуфинальном поединке между «Барселоной» и «Реалом» на «Камп Ноу» Вчера в 15:480
  • 11:30
    • Кокориным интересуется «Лацио»
  • 11:13
    • «Автомобилист» и Секстон продлят контракт
  • 07:00
    • Сезон РПЛ может быть доигран при пустых трибунах
    Неймар Футбол Самые громкие трансферы: Неймар в Париже, Кантона — в Манчестере и другиеИногда трата больших денег может считаться оправданной Вчера в 13:360
  • Экспресс дня

  • Привезет ли БАТЭ приемлемый результат из Мозыря?
  • 2.16
    •
  • 15:23
    • Ильин чувствует себя в Грозном очень комфортно
  • 13:04
    • «Барселона» готовит предложение по защитнику «Милана»
  • 12:48
    • Скончалась чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина
    «Манчестер Сити» не планирует сокращать оклады игроков Футбол Как клубы АПЛ ведут себя во время пандемииКакова ситуация в лиге? Вчера в 04:570
  • 12:18
    • Хавбек «Ювентуса» может перейти в «Манчестер Сити»
  • 12:03
    • «Арсенал» планирует заполучить форварда «Наполи»
  • 11:47
    • «Реал» готов предложить Йовича в обмен на Холанна
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • Сегодня в 23:59
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА Памир — Худжанд
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Душанбе-83 — Истиклол
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — БАТЭ
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.16
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Депортиво Лас-Сабанас — Халапа
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Манагуа — Окоталь
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Дирианген — Чинандега
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ферретти — Реал Мадрис
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие