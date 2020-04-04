Павар: Я уверен, что «Бавария» скоро выиграет Лигу чемпионов

Защитникуверен, что его клуб скоро выиграет Лигу чемпионов, а также он высказался о европейском футболе, который был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Я хотел бы, чтобы люди в это особенное время берегли себя и следовали советам экспертов по здравоохранению. Если мы будем держаться вместе, то сможем взять ситуацию под контроль. Я надеюсь, что в скором времени мы снова увидимся на стадионе.

А нам, как команде, я желаю, чтобы мы, как только футбол возобновится, побеждали, побеждали и снова побеждали. Для "Баварии" не может быть других вариантов.

Я ведь перешел в "Баварию", чтобы представлять интерес для сборной. Для меня это лучший клуб мира, в котором выступают лучшие игроки мира. "Бавария" скоро снова выиграет Лигу чемпионов, я в этом уверен», — цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Павара. 0