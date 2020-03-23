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    Артета: Я чувствую, что выздоровел

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    Микель Артета, наставник «Арсенала», рассказал о своем самочувствии после того, как переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.

    Микель Артета
    Микель Артета

    «Сейчас я чувствую себя очень хорошо, я чувствую, что выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, чтобы почувствовать себя намного лучше, более энергично. Симптомы остались позади, и я чувствую себя очень хорошо.

    Как все случилось? Все произошло очень быстро. Во вторник днем я чувствовал себя не очень хорошо, после чего пошел к врачу, но не застал его. Член совета директоров позвонил мне после тренировки, я тогда уже был в машине. Мне сказали, что у президента "Олимпиакоса" был выявлен коронавирус, потому все, кто контактировал с ним, были в опасности.

    Я сказал, что плохо себя чувствую и что многие наши игроки общались с футболистами "Олимпиакоса" [во время и после игры Лиги Европы — прим. Sport24]. На следующий день у нас была запланирована игра против "Манчестер Сити". Очевидно, мы не могли рисковать здоровьем людей и хранить молчание.

    Тест я сдал в прошлую среду, диагноз подтвердили в пятницу, и мы сообщили об этом Премьер-лиге. Очевидно, что все, кто был в контакте со мной, должны были уйти на карантин, и, следовательно, игры должны были быть приостановлены», — приводит слова испанца La Sexta. 0

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