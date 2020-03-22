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    Черчесов: Перенос Евро-2020 — это не трагедия

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал перенос чемпионата Европы-2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Мы знаем, что рабочая группа встречалась, обсуждала.

    (Президент УЕФА) Чеферин выступил, объяснил ситуацию, какие могут быть возможности, какие планы. Потом несколько федераций выступили. Мы их послушали и решили.

    До 30 июня надо закончить все чемпионаты. Июньский сбор с 1 по 9 должен состояться. И мартовские матчи должны перенести на июнь. Пока не знаем, насколько это все получится.

    Разочарование — неправильное слово. Перенос Евро — это не трагедия. Весь план у нас был, даже на мартовский сбор. Естественно. Я хотел, чтобы сбор был.

    Конечный вариант: зачем выдергивать игроков, если игр не будет. Только селекционный сбор провести. Недельку бы поработали и разъехались. Но нам не дали это сделать», — сказал Черчесов в эфире программы «После футбола» на телеканале «Матч ТВ». 0

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