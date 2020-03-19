Юран: Ведем себя иначе, ситуация с вирусом уже не смешная

Главный тренер подмосковных «Химок»рассказал, что в команде ситуацию с распространением коронавируса воспринимают серьезно.

«Минимизировали контакты, ведем себя по-другому, уже как-то не смешно. Генеральный директор в команде объяснил, что это серьезная вещь.

Конечно, ждем, когда руководство лиги будет принимать решения о том, как продолжить чемпионат.

Когда нет окончательного понимания о продолжении соревнований, всё идет в таком рваном режиме»«, — сказал Юран РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались. 0