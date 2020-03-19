Кудряшов: Отменили рукопожатия, избегаем мест скопления людей

«Каждый день мерить температуру не заставляют, но везде появился антисептик, которым пользуемся постоянно. Отменили рукопожатия, избегаем мест скопления людей.
Впрочем, куда ходить-то? Кафе и рестораны закрыты. Хотя в Анталье нет подтвержденных случаев коронавируса.
Тестирования на новый вирус пока не было. Но если будет — не удивлюсь. Пока у нас все спокойно.
Не скупают ли в Анталье туалетную бумагу? Ну что вы! Вчера заезжал в магазин за продуктами — на полках все, что хочешь, никакого ажиотажа.
Но я видел, что творится в других странах. Да и Москву коснулось. Просто не укладывается в голове.
Народ близок к панике. Я — нет. Понятно, нельзя пускать все на самотек. Нужно соблюдать меры предосторожности, правила гигиены и так далее.
Но паниковать-то зачем? Это никогда ни к чему хорошему не приводило», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0