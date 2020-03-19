Хеведес назвал «сумасшествием» тренировки во время паузы в РПЛ

Бенедикт Хеведес
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«Что происходит в городах? Все как обычно. Рестораны забиты, метро забито. Даже улицы.
Здесь вирус тоже постепенно приближается. Официально. Например, спортивные мероприятия запрещены в Москве и Санкт-Петербурге. Я был больше всего удивлен в Ростове в прошлое воскресенье. Атмосфера меня немного пугала, был полный стадион.
Сейчас, конечно, чемпионат России приостановлен до 10 апреля, однако тренировки продолжаются. Сумасшествие», — приводит слова Хеведеса T-Online. 0