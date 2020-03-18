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    Шюррле помещен на карантин

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    Нападающий московского «Спартака» Андре Шюррле помещен на карантин после прилета из Германии.

    Андре Шюррле
    Андре Шюррле

    Ситуация связана с пандемией коронавируса в мире.

    «Шюррле получил контактное повреждение в одном из матчей. При углубленном обследовании травма оказалась более сложной, чем мы предполагали изначально.

    Андре проконсультировали в Германии местные врачи. Было принято решение, что он будет проходить там же реабилитацию. Но динамика восстановления идет несколько медленнее, чем нам хотелось бы.

    Поэтому Андре вернется в расположение команды. Он будет помещен на карантин, в ходе которого будет дистанционно будет контролироваться его реабилитация.

    Игрока обеспечат всем необходимым инвентарем и физиотерапевтическим оборудованием», — сообщил руководитель медицинского штаба «красно-белых» Михаил Бутовский пресс-службе «Спартака». 0

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