Семин: Будем тренироваться в нормальном режиме на базе «Локо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что команда продолжит тренировки на базе в нормальном режиме.

Напомним, что чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

«Будем тренироваться в нормальном режиме на базе. Будет меньшее количество обслуживающего персонала туда заезжать, вот и все.

Все, что разрешено, будем делать — тренироваться надо, мы и будем. Выходные будут обязательно. В это время игроки должны находиться в Москве.

Тренируемся, разъезжаемся по домам, собираемся и опять тренируемся — ничего нового, так и будем работать», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».

Ранее стало известно, что «Зенит», «Спартак», «Оренбург», «Динамо», «Уфа», «Арсенал», «Рубин» и «Урал» приостановили тренировки из-за угрозы коронавируса. 0