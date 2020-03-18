Семин: Будем тренироваться в нормальном режиме на базе «Локо»

Напомним, что чемпионат России приостановлен до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
«Будем тренироваться в нормальном режиме на базе. Будет меньшее количество обслуживающего персонала туда заезжать, вот и все.
Все, что разрешено, будем делать — тренироваться надо, мы и будем. Выходные будут обязательно. В это время игроки должны находиться в Москве.
Тренируемся, разъезжаемся по домам, собираемся и опять тренируемся — ничего нового, так и будем работать», — сказал Семин «Спорт-Экспрессу».
Ранее стало известно, что «Зенит», «Спартак», «Оренбург», «Динамо», «Уфа», «Арсенал», «Рубин» и «Урал» приостановили тренировки из-за угрозы коронавируса. 0