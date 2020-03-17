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    Федотов: Надо ценить здоровье футболистов и болельщиков

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал решение Российского футбольного союза о приостановке до 10 апреля всех футбольных соревнований в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «Считаю, что решение было верным. Мы же видим, что происходит в других странах, как там развивается ситуация.

    Она напряженная, гибнут люди. Может быть такие меры нужно было принимать раньше. Надо ценить здоровье футболистов и болельщиков.

    У меня есть опыт выступления во Второй лиге, когда на протяжении 4 месяцев мы готовились к 7 оставшимся матчам турнира. Очевидно, что у нас будет ещё один тренировочный сбор. Но планировать что-то на долгосрочную перспективу сложно.

    Не исключено, что может получиться как в Италии, когда команда будет вынуждена тренироваться в индивидуальном режиме. Ясно, что выезжать на время паузы мы никуда не будет. У нас в Сочи хорошие условия, травка подрастает. Зачем искать приключения на одно место?!

    Финансовые трудности или вопросы с контрактами игроков? Не надо бежать впереди паровоза. Уверен, в руководстве РФС найдут решение всем этим техническим проблемам.

    Что касается идеи завершить чемпионат по итогам 22 состоявшихся туров, тут надо смотреть по ситуации. Если к 10 апреля ничего не закончится, возможно такое решение будет верным.

    Пойдёт ли этот вынужденный перерыв на пользу "Сочи"? Мы же не единственные такие. Здесь все в равных условиях. Все команды, если будет возможность, продолжат тренироваться.

    Главное, правильно спланировать тренировочный процесс и нагрузку. Но могу сказать, что лишнее время "Сочи" не помешает», — приводит слова тренера Sportbox.ru. 0

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