Федотов: Надо ценить здоровье футболистов и болельщиков

Главный тренер «Сочи»прокомментировал решение Российского футбольного союза о приостановке до 10 апреля всех футбольных соревнований в связи с угрозой коронавирусной инфекции.

«Считаю, что решение было верным. Мы же видим, что происходит в других странах, как там развивается ситуация.

Она напряженная, гибнут люди. Может быть такие меры нужно было принимать раньше. Надо ценить здоровье футболистов и болельщиков.

У меня есть опыт выступления во Второй лиге, когда на протяжении 4 месяцев мы готовились к 7 оставшимся матчам турнира. Очевидно, что у нас будет ещё один тренировочный сбор. Но планировать что-то на долгосрочную перспективу сложно.

Не исключено, что может получиться как в Италии, когда команда будет вынуждена тренироваться в индивидуальном режиме. Ясно, что выезжать на время паузы мы никуда не будет. У нас в Сочи хорошие условия, травка подрастает. Зачем искать приключения на одно место?!

Финансовые трудности или вопросы с контрактами игроков? Не надо бежать впереди паровоза. Уверен, в руководстве РФС найдут решение всем этим техническим проблемам.

Что касается идеи завершить чемпионат по итогам 22 состоявшихся туров, тут надо смотреть по ситуации. Если к 10 апреля ничего не закончится, возможно такое решение будет верным.

Пойдёт ли этот вынужденный перерыв на пользу "Сочи"? Мы же не единственные такие. Здесь все в равных условиях. Все команды, если будет возможность, продолжат тренироваться.

Главное, правильно спланировать тренировочный процесс и нагрузку. Но могу сказать, что лишнее время "Сочи" не помешает», — приводит слова тренера Sportbox.ru. 0