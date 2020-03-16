Федотов: Кокорин на фланге — вынужденная мера

Главный тренер «Сочи»поделился впечатлениями от победы надв 22-м туре чемпионата России.

«Мы готовились, видели слабости, небольшую несбалансированность между атакой и обороной и то, что команда неуютно себя чувствует при прессинге. Мы к этому готовились и имели моменты при игре в быструю атаку.

"Краснодар" оснащен хорошей группой быстрых футболистов. У них был ряд моментов, Ари и Берг за счет индивидуального мастерства могли отыграться.

Почему использую Кокорина на фланге, а не на острие? Это вынужденная мера. На этой позиции был Бурмистров. Он получил карточку, потом заболел.

Александр работоспособный игрок, хорошо себя проявляет и очень организованно играет при оборонительных действиях. Проявляет лидерские качества.

У него хороший потенциал, и он показывает свою состоятельность. Сильный и разносторонний футболист с высоким интеллектом», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0