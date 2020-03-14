Лодыгин и Комбаров остались в запасе «Арсенала» на матч с «Рубином»

Стали известны составы «Арсенала» и «Рубина» на матч 22-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет в Туле и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Арсенал»: Левашов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко, Э. Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Лодыгин, Комбаров, Хагуш, Володько, Пантелеев, Банда, К. Кангва, Ковалев, Аджоев, Минаев.

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, Старфельт, Подберезкин, Иг. Коноавлов, Зуев, Макаров, Давиташвили, Нильсен, Игнатьев.

Запасные: Ив. Коновалов, Городовой, Степанов, Гранат, Могилевец, Бакаев, Самошников, Йевтич, Пабло Сантос.

С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0