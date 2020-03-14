«Арсенал» Тула — «Рубин». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата России 14 марта 2020 года

В субботу, 14 марта, тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с казанским «Рубином» в 22-м туре российской Премьер-лиги. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по Москве. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Рубин».

«Арсенал» Тула

Перед стартом 22-го тура «Арсенал» с 28 зачетными пунктами расположился на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, но отставание от пятой строки составляет семь очков, а конкуренты отстают на 1-2 балла.

В минувшем игровом дне первенства «оружейники» проиграли на выезде «Оренбургу» со счетом 0:2. Этим поражение они прервали свою 3-матчевую победную серию в первенстве.

Еще в конце прошлого года «пряники» в Москве переиграли ЦСКА (1:0) и дома «Локомотив» (4:0), а в игре чемпионате этого года положили на лопатки в «Сочи» одноименный клуб — 2:1.

На своей территории в текущем розыгрыше РПЛ «канониры» выиграли всего в трех встречах из десяти, три матча свели вничью и четыре поединка проиграли, разница мячей — 14:12.

«Рубин»

«Рубин», даже несмотря на приход в команду Леонида Слуцкого, продолжил свое падение. По итогам 21 тура команда идет в зоне вылета, на 15 месте, имея в активе 20 баллов, но от безопасной позиции отстает всего на два очка.

На данный момент у казанцев 9-матчевая безвыигрышная серия в российском первенстве, в которой они шесть игр закончили мировыми исходами и трижды проиграли. Отметим, что за весь этот период они забили всего три гола.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

В прошлом игровом дне РПЛ «рубиновые» уступили в родных стенах «Крыльям Советов» со счетом 0:1, а перед этим расписали безголевую ничью в гостях с «Тамбовом».

Десять выездных матчей этого чемпионата России принесли «Рубину» лишь одну викторию, шесть раз он играл вничью и трижды проиграл, разница забитых и пропущенных — 6:13. Стоит отметить, что последние пять выездов были мировыми.

В первом круге «Рубин» в своих стенах одолел «Арсенал» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне эти коллективы дважды сыграли вничью — 2:2 и 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.45.

На викторию «Рубина» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.00.

Прогнозируем, что в Туле дружина Слуцкого все же сможет забить свой первый гол в этом году. Наши прогноз и ставка — «Рубин» забьет: да. 0