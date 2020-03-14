ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарПСЖ способен на успех в Лиге чемпионов Диего Симеоне и Юрген КлоппПлан Симеоне сработал. «Атлетико» выстоял на «Энфилде» Лионель МессиЭпоха упадка. Борьба «Реала» и «Барсы» за чемпионство — гонка двух хромых
  • 01:53
    • НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
  • 01:46
    • Главный тренер «Арсенала» заразился коронавирусом
  • 01:37
    • Чемпионат Франции приостановлен из-за коронавируса
  • 01:01
    • «Байер» обыграл «Рейнджерс» в Глазго
  • 00:52
    • УЕФА может изменить формат еврокубков из-за коронавируса
  • 23:46
    • ФИФА переносит мартовские отборочные матчи к ЧМ-2022
  • 22:49
    • «МЮ» разгромил ЛАСК в 1/8 финала Лиги Европы
    Все новости спорта

    Забьет ли «Рубин» свой первый гол в 2020 году?

    «Арсенал» Тула — «Рубин». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата России 14 марта 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Арсенал Тула Прогнозы на Рубин Календарь РПЛ
    Прогноз на «Арсенал» Тула — «Рубин»
    Игрок «Рубина»
    В субботу, 14 марта, тульский «Арсенал» на своем поле сыграет с казанским «Рубином» в 22-м туре российской Премьер-лиги. Стартовый свисток будет дан в 19:00 по Москве. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Рубин».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Марта 2020 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 19:00 Рубин Рубин
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.00
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
    •

    «Арсенал» Тула

    Перед стартом 22-го тура «Арсенал» с 28 зачетными пунктами расположился на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ, но отставание от пятой строки составляет семь очков, а конкуренты отстают на 1-2 балла.

    В минувшем игровом дне первенства «оружейники» проиграли на выезде «Оренбургу» со счетом 0:2. Этим поражение они прервали свою 3-матчевую победную серию в первенстве.

    Еще в конце прошлого года «пряники» в Москве переиграли ЦСКА (1:0) и дома «Локомотив» (4:0), а в игре чемпионате этого года положили на лопатки в «Сочи» одноименный клуб — 2:1.

  • Кокорин забил в первой же игре, но «Сочи» драматично проиграл
  • СМИ — о матче «Сочи» — «Арсенал» Тула
  • 02/03/2020

    • На своей территории в текущем розыгрыше РПЛ «канониры» выиграли всего в трех встречах из десяти, три матча свели вничью и четыре поединка проиграли, разница мячей — 14:12.

    «Рубин»

    «Рубин», даже несмотря на приход в команду Леонида Слуцкого, продолжил свое падение. По итогам 21 тура команда идет в зоне вылета, на 15 месте, имея в активе 20 баллов, но от безопасной позиции отстает всего на два очка.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru

    На данный момент у казанцев 9-матчевая безвыигрышная серия в российском первенстве, в которой они шесть игр закончили мировыми исходами и трижды проиграли. Отметим, что за весь этот период они забили всего три гола.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    В прошлом игровом дне РПЛ «рубиновые» уступили в родных стенах «Крыльям Советов» со счетом 0:1, а перед этим расписали безголевую ничью в гостях с «Тамбовом».

  • Багаж Шаронова. Слуцкому предстоит еще много работы в «Рубине»
  • Безголевая ничья «Тамбова» и «Рубина» — в нашем обзоре спортивной прессы
  • 01/03/2020

    • Десять выездных матчей этого чемпионата России принесли «Рубину» лишь одну викторию, шесть раз он играл вничью и трижды проиграл, разница забитых и пропущенных — 6:13. Стоит отметить, что последние пять выездов были мировыми.

    В первом круге «Рубин» в своих стенах одолел «Арсенал» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне эти коллективы дважды сыграли вничью — 2:2 и 0:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Арсенала» предлагают — 2.45.

    На викторию «Рубина» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.00.

    Прогнозируем, что в Туле дружина Слуцкого все же сможет забить свой первый гол в этом году. Наши прогноз и ставка — «Рубин» забьет: да. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Бруну Фернандещ
  • Идеальное усиление для Сульшера. Бруну Фернандеш уже изменил «МЮ»
    • 14:55 07/03/2020     Игроки «Ростова»
  • Две красные и три пенальти. «Ростов» дома обыграл ЦСКА
    • 18:38 09/03/2020     Жозе Моуринью
  • Завершение эпохи в «Тоттенхэме». Лондонцы бесславно вылетели из Лиги чемпионов
    • 14:03 11/03/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Арсенал» Тула — «Рубин». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата России 14 марта 2020 года. Прогноз на «Арсенал» Тула — «Рубин». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
    Тоже интересно
    Футболисты «Сочи» Футбол Кокорин сделал дубль за «Сочи» и вывел команду из зоны вылетаСМИ — о разгромной победе «Сочи» над «Оренбургом» Вчера в 13:490
  • 21:07
    • НХЛ приостановила матчи из-за коронавируса
  • 18:27
    • L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год
  • 01:04
    • «Шахтер» на выезде обыграл «Вольфсбург»
    «Лос-Анджелес» — «Оттава» Хоккей НХЛ. «Лос-Анджелес» продлил победную серию, «Сан-Хосе» проиграл четвертую игру подрядОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 марта Вчера в 08:380
  • Экспресс дня

  • «Реал» не будет иметь дома проблем с «Эйбаром»?
  • 1.61
    •
  • 01:20
    • Защитник «Манчестер Сити» Менди находится на карантине
  • 00:51
    • «Олимпиакос» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в Лиге Европы
  • 00:39
    • Крикунов: Робко играли во втором периоде, потом игра получилась
    Жозе Моуринью Футбол Завершение эпохи в «Тоттенхэме». Лондонцы бесславно вылетели из Лиги чемпионов«Шпоры» по сумме двух встреч уступили «Лейпцигу» 11/03/2020 в 14:030
  • 23:42
    • Известны все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ
  • 22:51
    • «Базель» на выезде разгромил «Айнтрахт»
  • 22:51
    • Пенальти принес «Истанбулу» победу над «Копенгагеном» в Лиге Европы
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие