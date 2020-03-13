«Барселона» остановила работу первой команды

в своем официальном Twitter-аккаунте сообщила о решении приостановить работу главной команды.

Данный шаг связан с пандемией коронавируса и тем фактом, что турниры, в которых «сине-гранатовые» принимают участие, были приостановлены.

Сегодня, 13 марта, было объявлено о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также временно отказались от проведения матчей в Англии, Испании, Италии, Франции и ряде других европейских стран.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. 0