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    «Барселона» остановила работу первой команды

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    «Барселона» в своем официальном Twitter-аккаунте сообщила о решении приостановить работу главной команды.

    «Барса» не будет тренироваться
    «Барса» не будет тренироваться

    Данный шаг связан с пандемией коронавируса и тем фактом, что турниры, в которых «сине-гранатовые» принимают участие, были приостановлены.

    Сегодня, 13 марта, было объявлено о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также временно отказались от проведения матчей в Англии, Испании, Италии, Франции и ряде других европейских стран.

    Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. 0

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