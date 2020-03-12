ПСЖ — «Боруссия» Д: счет матча 2:0, обзор голов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионовна своем поле обыграл дортмундскуюсо счетом 2:0.

Счет был открыт на 28-й минуте — Ди Мария навесил с углового с правого фланга во вратарскую немцев, где Неймар ударом головой в падении отправил мяч точно в цель.

А в добавленное к первому тайму время Ди Мария отпасовал низом на правый край штрафной «Боруссии», откуда Паредес прострелил в центр и Бернат ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

На 89-й минуте немецкий клуб остался в меньшинстве. Эмре Джан при помощи грубого фола остановил Неймара поблизости от центра поля, после чего начал толкаться с бразильцем и получил за это прямую красную карточку.

Первый матч завершился победой «Боруссии» в Дортмунде со счетом 2:1. По сумме двух матчей в четвертьфинал вышел парижский клуб.