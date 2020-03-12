ПСЖ — «Боруссия» Д: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет был открыт на 28-й минуте — Ди Мария навесил с углового с правого фланга во вратарскую немцев, где Неймар ударом головой в падении отправил мяч точно в цель.
А в добавленное к первому тайму время Ди Мария отпасовал низом на правый край штрафной «Боруссии», откуда Паредес прострелил в центр и Бернат ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.
На 89-й минуте немецкий клуб остался в меньшинстве. Эмре Джан при помощи грубого фола остановил Неймара поблизости от центра поля, после чего начал толкаться с бразильцем и получил за это прямую красную карточку.
Первый матч завершился победой «Боруссии» в Дортмунде со счетом 2:1. По сумме двух матчей в четвертьфинал вышел парижский клуб.
Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
«ПСЖ» (Франция) — «Боруссия Д» (Германия) — 2:0 (2:0)
Голы: Неймар, 28 (1:0). Бернат, 45+1 (2:0)«ПСЖ»: Навас, Керер, Кимпембе, Маркиньюс, Бернат, Гей, Сарабия (Мбаппе, 64), Паредес (Куасси, 90+2), Неймар, Ди Мария (Кюрзава, 79), Кавани«Боруссия Д»: Бюрки, Пищек, Хуммельс, Загаду, Хакими (Гетце, 87), Эмре Джан, Витсель (Рейна, 71), Санчо, Азар (Брандт, 68), Рафаэл Геррейру, ХоланнПредупреждения: Холанн, 16. Хуммельс, 61. Бернат, 68. Неймар, 89. Маркиньюс, 90. Ди Мария, 90. Мбаппе, 90+3Удаление: Эмре Джан, 89