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    Александр Глеб объявил о завершении карьеры

    Футбол Между тем
    Бывший игрок «Барселоны», «Арсенала» и сборной Белоруссии Александр Глеб завершает игровую карьеру.

    Александр Глеб
    Александр Глеб

    «Много думал, советовался, но внутренне определился после того сезона, что хватит. Хотя люблю футбол, проскакивает желание выйти, поиграть, но понимаю, что в этом году уже 39. Семья, дети. Нужно уделять им внимание. Внутренне принял это решение.

    Завершаю карьеру в год, когда сборная может попасть на Евро? Если бы сборная нуждалась во мне, я бы продлил. Что дальше? До лета посвящу себя семье, а потом будем определяться. Останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Он пока в самом низу», — приводит слова Глеба by.tribuna.com.

    В послужном списке Глеба выступления за такие клубы как минское «Динамо», БАТЭ, «Штутгарт», «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем», «Крылья Советов», «Коньяспор», «Генчлербирлиги» и «Ислочь». 0

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