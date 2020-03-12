Александр Глеб объявил о завершении карьеры

Бывший игрок «Барселоны», «Арсенала» и сборной Белоруссиизавершает игровую карьеру.

«Много думал, советовался, но внутренне определился после того сезона, что хватит. Хотя люблю футбол, проскакивает желание выйти, поиграть, но понимаю, что в этом году уже 39. Семья, дети. Нужно уделять им внимание. Внутренне принял это решение.

Завершаю карьеру в год, когда сборная может попасть на Евро? Если бы сборная нуждалась во мне, я бы продлил. Что дальше? До лета посвящу себя семье, а потом будем определяться. Останусь в футболе. Хочется его продвигать, развивать. Он пока в самом низу», — приводит слова Глеба by.tribuna.com.

В послужном списке Глеба выступления за такие клубы как минское «Динамо», БАТЭ, «Штутгарт», «Арсенал», «Барселону», «Бирмингем», «Крылья Советов», «Коньяспор», «Генчлербирлиги» и «Ислочь». 0