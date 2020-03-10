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    Тухель: Килиан болен, у него ангина

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    Главный тренер ПСЖ Томас Тухель рассказал о состоянии нападающего Килиана Мбаппе в преддверии матча с «Боруссией» Д в 1/8 Лиги чемпионов.

    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе

    «Килиан болен, у него ангина. Посмотрим, сможет ли он выйти на тренировку этим вечером, но он не был с нами в течение двух дней. Посмотрим и в среду решим, сможет ли он сыграть. Тьяго Силва занимался без ограничений.

    Все остальные в строю, за исключением Андера Эрреры. Стартовый состав? Я знаю, кто сыграет. Нужно будет определиться с заменами. Завтра утром примем окончательные решения относительно Килиана и Тьяго», — приводит слова специалиста официальный сайт ПСЖ.

    ПСЖ примет «Боруссию» 11 марта. Начало матча в 23:00 по мск. Напомним, что счет первой встречи 2:1 в пользу «шмелей». 0

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