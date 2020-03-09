Матч ПСЖ — «Боруссия» Д пройдет без зрителей

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов междуи дортмундскойв Париже пройдет без зрителей, сообщает L'Equipe.

Причина — распространение коронавируса. На данный момент во Франции зарегистрировано 1126 заболевших в результате заражения коронавирусом, 19 человек умерли, 21 человек находится в критическом состоянии, выздоровели 12 человек.

Накануне во Франции был утвержден запрет на проведение массовых мероприятий, число посетителей которых превышает тысячу человек. Решение о формате игры, запланированной на 11 марта, примет префектура Парижа.

Встреча должна состояться на стадионе «Парк де Пренс» 11 марта, начало — в 23:00 мск. Первый матч завершился победой «Боруссии» со счетом 2:1. 0