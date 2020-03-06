Кикнадзе: У меня нет конфликта с Семиным

Генеральный директорпрокомментировал слухи о разногласиях с главным тренером команды

«Что значит конфликт? Это не конфликт. У нас есть разные точки зрения на развитие команды, это правда. Ситуация, когда мы приглашаем опытных и возрастных игроков, чревата финансовыми последствиями для клуба. При имеющихся финансовых ресурсах клуб этой линии следовать возможности не имеет.

При ныне существующей цене на телеправа, при том количестве игроков, которых мы продаем. Клуб ограничен тремя источниками доходов: спонсорский контракт с РЖД и дочерними компаниями, доход от еврокубков и наша собственная коммерческая деятельность, включая билеты, активности и спонсоров.

При этом раскладе мы не можем жить в той модели, в которой живут "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Бавария" и так далее. Наш путь — это молодые игроки, их развитие и уход в европейские клубы в 24-25 лет. Здесь у нас есть дискуссии интересные, полезные, но при этом хочу сказать: не читайте интернет, если хотите пользоваться реальными новостями. Там такое количество фейков, фейлов и чего угодно, что временами смеюсь.

Есть некоторые люди, которые хотят усиленно раскачивать ситуацию. Юрию Павловичу все слухи, которые появились за последнее время, точно не помогают. Появились не с нашей стороны, отмечу. Будет Юрий Палыч — не будет Юрия Палыча, давайте, чтобы закрыть эту тему, скажу следующее: по уставу решение о том, кто будет главным тренером, принимает не генеральный директор, а совет директоров. Совет директоров будет заседать не раньше середины-конца апреля, где будет рассмотрено несколько кандидатов, включая и Юрия Палыча», — цитирует Кикнадзе Sport24. 0