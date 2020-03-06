Икарди может уйти из ПСЖ из-за Неймара и Мбаппе

Мауро Икарди
globallookpress.com
По данным издания, у него плохие отношения с лидерами команды Неймаром и Килианом Мбаппе.
Икарди чувствует себя изолированным и считает, что во время матчей партнеры по команде не взаимодействуют с ним должным образом и не пасуют ему.
В клубе знают о сложившейся ситуации, поэтому ПСЖ может отказаться от выкупа аргентинца у «Интера» в летнее трансферное окно за 70 млн евро.
В этом сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 встрече за парижан. 0