Икарди может уйти из ПСЖ из-за Неймара и Мбаппе

Нападающий «Интера», выступающий на правах аренды за, летом может покинуть французский клуб, сообщает L'Еquipe.

По данным издания, у него плохие отношения с лидерами команды Неймаром и Килианом Мбаппе.

Икарди чувствует себя изолированным и считает, что во время матчей партнеры по команде не взаимодействуют с ним должным образом и не пасуют ему.

В клубе знают о сложившейся ситуации, поэтому ПСЖ может отказаться от выкупа аргентинца у «Интера» в летнее трансферное окно за 70 млн евро.

В этом сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 встрече за парижан. 0