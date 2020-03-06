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    Икарди может уйти из ПСЖ из-за Неймара и Мбаппе

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    Нападающий «Интера» Мауро Икарди, выступающий на правах аренды за «Пари Сен-Жермен», летом может покинуть французский клуб, сообщает L'Еquipe.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди

    По данным издания, у него плохие отношения с лидерами команды Неймаром и Килианом Мбаппе.

    Икарди чувствует себя изолированным и считает, что во время матчей партнеры по команде не взаимодействуют с ним должным образом и не пасуют ему.

    В клубе знают о сложившейся ситуации, поэтому ПСЖ может отказаться от выкупа аргентинца у «Интера» в летнее трансферное окно за 70 млн евро.

    В этом сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 4 результативные передачи в 31 встрече за парижан. 0

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