Моуринью: «Тоттенхэм» не заслужил такой результат

Главный тренерпосле поражения от(1:1, 2:3 — пен.) в 1/8 финалаотметил, что его команда не заслужила вылет из турнира.

«Думаю, мы не заслуживаем такой результат, но это футбол. Как и ожидалось, это была сложная игра. Все мои игроки сделали невероятные усилия. Не собираюсь говорить то, что все и так знают. Поздравляю "Норвич" с победой, это единственное, что я могу сказать.

У меня нет ни одного негативного чувства к моим игрокам, и даже наоборот, они попытались сделать фантастические вещи. Мне очень грустно за парней, я могу справиться с плохим результатом и с негативными моментами, но мне очень обидно за игроков», — цитирует Моуринью BBC. 0