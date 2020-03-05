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    Моуринью: «Тоттенхэм» не заслужил такой результат

    Футбол Тоттенхэм Футбол Англии Кубок Англии
    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после поражения от «Норвича» (1:1, 2:3 — пен.) в 1/8 финала Кубка Англии отметил, что его команда не заслужила вылет из турнира.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Думаю, мы не заслуживаем такой результат, но это футбол. Как и ожидалось, это была сложная игра. Все мои игроки сделали невероятные усилия. Не собираюсь говорить то, что все и так знают. Поздравляю "Норвич" с победой, это единственное, что я могу сказать.

    У меня нет ни одного негативного чувства к моим игрокам, и даже наоборот, они попытались сделать фантастические вещи. Мне очень грустно за парней, я могу справиться с плохим результатом и с негативными моментами, но мне очень обидно за игроков», — цитирует Моуринью BBC. 0

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