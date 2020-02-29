Нигматуллин: Тил — трансферная ошибка «Спартака»

Бывший вратарьсчитает, что «красно-белые» сильно переплатили за голландского полузащитника

«Есть Тил, который, к сожалению, на данный момент является трансферной ошибкой. Очень много денег заплачено, а под концепцию игры он никак не подпадает. Люди, которые знают голландский чемпионат, еще тогда говорили, что уровень мастерства не даст Тилу стать лидером "Спартака".

Тил, может, был бы и не лишним для "Спартака", но уж точно не за эти деньги. Иностранные партнеры, когда узнали про покупку, написали, что были удивлены сумме трансфера. Да, Тил уже показывал хороший футбол, но все-таки не на 18 миллионов евро», — цитирует экс-голкипера «Спорт-Экспресс». 0