Червиченко ждет от «Спартака» и «Динамо» достойного футбола

Бывший президентподелился ожиданиями от предстоящего московского дерби «Динамо» — «Спартак» в 20-м туре РПЛ.

«Трудно делать какие-то прогнозы на первый после перерыва матч. У команд свежие эмоции, неплохое настроение. В "Спартаке" сейчас нет такого ужаса, который был в концовке первой части чемпионата.

И та, и другая команда могут показать вполне достойный футбол. "Динамо" в последнее время очень правильно реагирует на свои ошибки и всегда пытается их исправить. Мне кажется, что "Динамо" не проиграет. Будет ничья, — приводит слова Червиченко Sport24.

Матч "Динамо" — "Спартак" состоится 29 февраля. Начало — в 16:30 по мск. 0